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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Eskihisar Yalova Feribot İskelesi ayrımı yapım çalışmaları nedeniyle güney yol trafiğe kapatılırken, ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 11 - 17. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İkizdere İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli, üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatılırken, ulaşım Ovit geçidinden (eski yol) devam ediyor. İspir- İkizdere yönünde ise trafik tünelden kontrollü olarak devam ediyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 23-25. kilometrelerindeki taş duvarda meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşıma, karşı yönden iki yönlü olarak izin veriliyor.

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