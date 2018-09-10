FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 08:30 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşağı arasında köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi mevkisinde kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Polatlı-Ankara yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 26-35. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kalecik-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-İznik yolunun 3-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 14-20. kilometreleri ile Tokat-Sivas yolunun 40-45. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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