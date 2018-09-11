Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine kapatıldı. Otoyolun Kızılcahamam-Kazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması yapıldığından Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat/Alanya ayrımı 6-9. kilometrelerindeki çeşitli kesimlerde, 10.00-18.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze liman bağlantı yolu yapımı kapsamında İstanbul-İzmit il yolunun 18-19. kilometrelerinde trafik akışı servis yoluna yönlendirilecek.

Milas-Yatağan yolunun 29-34, Kayseri-Sivas yolunun 19-21 ve Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri gerekiyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 56-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Antalya yolunun 9-35. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karaman-Mut devlet yolunun 15-20. kilometrelerinde sürdürülen üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

