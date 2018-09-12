Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Eskihisar-Yalova Feribot İskelesi ayrımındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 26-35. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tosya-Kargı-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 56-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.