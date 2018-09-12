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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 08:38 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Eskihisar-Yalova Feribot İskelesi ayrımındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 26-35. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tosya-Kargı-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 56-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Giresun-Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ile Tirebolu-2 tünelleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendirilecek.

Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki Harmanören Taş Ocağı'nda patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Barla-Eğirdir yolundan sağlanacak.

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