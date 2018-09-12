Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Eskihisar-Yalova Feribot İskelesi ayrımındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 26-35. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tosya-Kargı-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Malatya-Hekimhan yolunun 56-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Giresun-Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ile Tirebolu-2 tünelleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendirilecek.
Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki Harmanören Taş Ocağı'nda patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Barla-Eğirdir yolundan sağlanacak.
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