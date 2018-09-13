Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları arasında devam eden Düzce bağlantı yolu köprü ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 0-7 kilometrelerinde üstyapı (BSK) asfalt kaplama yapım çalışması dolayısıyla trafik akışına Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam/Kahramankazan kavşakları arasındaki şerit daraltma çalışması sebebiyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Muğla-Kale yolunun 36-38 kilometrelerinde (Esentepe mevkisi) yol yapım çalışmaları, Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6 kilometrelerinde (Himmetdede geçişi) üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Tokat-Sivas yolunun 16-17 kilometrelerinde (Tokat Çevre Yolu) köprü yapım ve refüj fore kazık çalışması nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73 kilometreleri arasında sürdürülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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