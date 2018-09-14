Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer 2 şeritten gerçekleştiriliyor.
İstanbul-Gebze-İzmit Devlet Yolu'nun, Eskihisar Yalova Feribot İskelesi ayrımında devam eden yapım çalışmaları sebebiyle güney yol trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü yapılıyor.
Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun sol tarafı trafiğe kapatılarak çalışmalar sürerken Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-27. kilometrelerinde yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Mekece-İznik yolunda devam eden yapım çalışmaları sebebiyle yolun 3-6. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun, 4-5. kilometresinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her 2 istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan 2 yönlü verilirken, Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun her 2 yönünde de tek şeritten gerçekleştiriliyor.
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