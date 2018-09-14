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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 08:34 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer 2 şeritten gerçekleştiriliyor.

İstanbul-Gebze-İzmit Devlet Yolu'nun, Eskihisar Yalova Feribot İskelesi ayrımında devam eden yapım çalışmaları sebebiyle güney yol trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü yapılıyor.

Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun sol tarafı trafiğe kapatılarak çalışmalar sürerken Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-27. kilometrelerinde yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-İznik yolunda devam eden yapım çalışmaları sebebiyle yolun 3-6. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun, 4-5. kilometresinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her 2 istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan 2 yönlü verilirken, Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun her 2 yönünde de tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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