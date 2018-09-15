Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam/Kahramankazan kavşakları arasındaki şerit daraltma çalışması sebebiyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde (Osman Kibar kavşağı ve Nilüfer kavşağı mevkisi) TEİAŞ'ın enerji iletim hattı söküm çalışmaları nedeniyle 01.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Yalova-İzmit yolunun sanayi köprülü kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 37-39. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 0-7. kilometrelerinde üstyapı (BSK) asfalt kaplama yapım çalışması dolayısıyla trafik akışına Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-15. kilometrelerinde bulunan tünellerin bakım onarım çalışması gerçekleştirileceğinden bu kesimde 27 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 77-83. kilometrelerinde üst yapı yenileme (BSK) çalışmaları nedeniyle 08.00-21.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım eski Ağlı-Azdavay yolu üzerinden (Ağlı-Bereketli Kavşağı arası) gerçekleştirilecek.
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