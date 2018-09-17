Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun Yeniçiftlik kesiminde sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü yapılıyor.
Kuşadası-Söke devlet yolunun 1-2. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür, 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 37-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı, Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü veriliyor.
Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Ermenek-Mut yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Osmaniye-Gaziantep devlet yolunun 40-42 ile 46-47. kilometrelerinde altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
Ekonomist Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nın başka çaresi yoktu
İstanbul Belediyesi toplu ulaşıma zam yapmayacak!
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum