Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Yeniçiftlik kesiminde sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü yapılıyor.

Kuşadası-Söke devlet yolunun 1-2. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür, 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.