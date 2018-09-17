FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 08:44 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Yeniçiftlik kesiminde sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü yapılıyor.

Kuşadası-Söke devlet yolunun 1-2. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür, 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 37-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı, Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü veriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep devlet yolunun 40-42 ile 46-47. kilometrelerinde altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge ToplantısıTürkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Toplantısı
TÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdıTÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Toplantısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Toplantısı

TÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdı

TÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdı

Turist rehberi, akvaryum hobisiyle ihracatçı oldu

Turist rehberi, akvaryum hobisiyle ihracatçı oldu

Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.