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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 08:29 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Hendek kavşaklarında üstyapı onarım ve şerit daraltması çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarında devam eden Düzce bağlantı yolu köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Konya-Karapınar yolunun 6-13. kilometrelerindeki yapım ve köprü çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Adana yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki (Kömürhan Köprüsü) tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde bulunan Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun yönündeki köprüden iki yönlü izin veriliyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresindeki (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 14-24. kilometrelerinde yapım ve istinat duvarı çalışmaları devam ediyor.

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