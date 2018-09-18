Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Hendek kavşaklarında üstyapı onarım ve şerit daraltması çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarında devam eden Düzce bağlantı yolu köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Konya-Karapınar yolunun 6-13. kilometrelerindeki yapım ve köprü çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Adana yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.