Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Limanı bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Tokat-Niksar devlet yolunun 66-71. kilometrelerinde bölünmüş yol yapımı, Karaman-Mut devlet yolunun 15-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Tosya-Kargı-Osmancık devlet yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri gerekiyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma tek yönden izin veriliyor.
Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
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