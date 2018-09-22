Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak trafiğe kapatılarak burayı kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları kesimi 6-8. kilometrelerindeki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ekim'e kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü olarak izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Hendek kavşakları arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde (İlk etap İstanbul ikinci etap Ankara istikameti) şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Van-Muradiye Devlet Yolu'nun 43-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik sol yoldan iki yönlü gerçekleştiriliyor.