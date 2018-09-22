Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak trafiğe kapatılarak burayı kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları kesimi 6-8. kilometrelerindeki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ekim'e kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü olarak izin verilecek.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Hendek kavşakları arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde (İlk etap İstanbul ikinci etap Ankara istikameti) şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
Van-Muradiye Devlet Yolu'nun 43-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik sol yoldan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerindeki köprü çalışmaları kapsamında Mesudiye alt geçit çalışmaları nedeniyle yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Rize Pazar Devlet yolu (Pazar İlçe geçişi, Kaçkar Devlet Hastanesi mevkisi) 57. kilometresinde 25 Eylül'e kadar sürecek baş üstü levhası montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Rize Pazar yönünde trafiğe tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.
Diyarbakır-Siverek-Hilvan yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle 25-30. kilometrelerinde ulaşım sağ yoldan çift yönlü olarak sağlanıyor.
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