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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2018 09:06 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesiminde Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül'e kadar otoyolun Düzce gişesi araç trafiğine geçici kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun İçerisu mevkisinde alt geçit bakım-onarım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yollarından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı V08 Viyadüğü'nün ayaklarının yapımı ve kiriş koyma çalışmaları nedeniyle 24 Eylül'e kadar gündüz her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılacak olup 22.00-05.00 saatlerinde Ankara yönünde ulaşım, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 26 - 31. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapalı olup, ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü sağlanıyor.

Rize Pazar Devlet yolunun Kaçkar Devlet Hastanesi mevkisinde 25 Eylül'e kadar yapılacak baş üstü levhası montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Rize Pazar yönünde trafik tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Siirt-Kurtalan ayrımı 34-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Aşkale-Erzurum yolunun 23-24. kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

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