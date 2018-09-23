karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesiminde Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül'e kadar otoyolun Düzce gişesi araç trafiğine geçici kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun İçerisu mevkisinde alt geçit bakım-onarım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yollarından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı V08 Viyadüğü'nün ayaklarının yapımı ve kiriş koyma çalışmaları nedeniyle 24 Eylül'e kadar gündüz her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılacak olup 22.00-05.00 saatlerinde Ankara yönünde ulaşım, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan sağlanıyor.