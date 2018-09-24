Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Adana Otoyolu'nun Adana istikameti 351-352. kilometrelerinde (Pozantı tüneller mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Van-Muradiye devlet yolunun 43-48. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle trafik akışı sol yoldan iki yönlü devam ediyor.
Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerindeki köprü çalışmaları kapsamında Mesudiye alt geçidinin yapımına başlandı. Yolun 25-26. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.
Mecitözü-Amasya devlet yolunun 10-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş seyretmeleri gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ekim'e kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür, 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi
YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)
Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor
THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı
Türkiye'de bir ilk! Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre geliyor
Borsa güne yükselişle başladı
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum