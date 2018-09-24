FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 09:02 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Adana Otoyolu'nun Adana istikameti 351-352. kilometrelerinde (Pozantı tüneller mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Van-Muradiye devlet yolunun 43-48. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle trafik akışı sol yoldan iki yönlü devam ediyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerindeki köprü çalışmaları kapsamında Mesudiye alt geçidinin yapımına başlandı. Yolun 25-26. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

Mecitözü-Amasya devlet yolunun 10-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş seyretmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ekim'e kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür, 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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