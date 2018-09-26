Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerindeki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti 10 Ekim'e kadar ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, İstanbul-Ankara istikametinden devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-Polatlı) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.