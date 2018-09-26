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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 08:23 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerindeki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti 10 Ekim'e kadar ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, İstanbul-Ankara istikametinden devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-Polatlı) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Niğde-Adana Otoyolu'nun Pozantı tüneller mevkisinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışına tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda V08 Viyadüğü ayaklarının yapımı ve kiriş koyma çalışmaları nedeniyle gün içinde her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılacak.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü ulaşıma kapatılarak, trafik akışı köprünün Samsun yönüne yönlendiriliyor.

Rize-Çayeli-Arhavi devlet yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nin Çayeli-Arhavi yönündeki güney tüpünde bugün 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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