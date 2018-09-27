FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları 6-8. kilometrelerindeki köprü üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndaki V08 viyadüğünün ayak yapımı ve kiriş koyma çalışmaları nedeniyle gündüz her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılıyor. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım 22.00-05.00 saatlerinde Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun yönündeki köprüden iki yönlü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 23-24. kilometrelerindeki Kalinse Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kars-Digor yolunun 2-40. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Kaş-Elmalı yolunun 10-11. ve 46-47. kilometrelerindeki sathi kaplama yenileme çalışmaları devam ediyor.

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
FED faiz kararını açıkladıFED faiz kararını açıkladı
"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti""Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi

İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çekirdek satışları düştü

Çekirdek satışları düştü

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.