Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları 6-8. kilometrelerindeki köprü üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndaki V08 viyadüğünün ayak yapımı ve kiriş koyma çalışmaları nedeniyle gündüz her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılıyor. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım 22.00-05.00 saatlerinde Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun yönündeki köprüden iki yönlü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 23-24. kilometrelerindeki Kalinse Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kars-Digor yolunun 2-40. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Kaş-Elmalı yolunun 10-11. ve 46-47. kilometrelerindeki sathi kaplama yenileme çalışmaları devam ediyor.

