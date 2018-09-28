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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 09:03 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları İstanbul-Ankara yönünde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde 1 Ekim saat 22.00'den itibaren otoyol kapatılacak. Trafik akışı Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek. Çalışmanın, 1 Kasım saat 06.00'da tamamlanması planlanıyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayağı yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun bir bölümü ulaşıma kapatılarak, trafik akışı yan yollara yönlendiriliyor.

Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 37-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı Sivrihisar-Polatlı istikametinden sağlanıyor.

Konya-Karapınar yolunun 6-12, Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 0-18, Osmaniye-Gaziantep yolunun 48-49, Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Korkuteli yolunda tünel giriş-çıkışlarının sol anayola bağlantılarında çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 1-3. kilometrelerinde (Üzülmez Tünelleri mevkisi) drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

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