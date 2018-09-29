FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım Çayırova kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşakları arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi trafiğe kapatılarak ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 41. kilometresindeki Çayeli Mevkiinde yaya üst geçidi alt yapı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Kadınhanı-Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerinde Ilgın şehir geçişinde köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin uyarılara dikkat etmesi gerekiyor.

Diyarbakır-Siverek-Hilvan yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ yoldan çift yönlü olarak sağlanıyor.

Bursa-Bandırma yolunun 27-29. kilometrelerinde otoyol çalışmaları kapsamında köprülü kavşak ayak ve duvar imalatları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 1 Ekim 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

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