Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım Çayırova kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşakları arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi trafiğe kapatılarak ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 41. kilometresindeki Çayeli Mevkiinde yaya üst geçidi alt yapı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü olarak gerçekleşiyor.