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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam - Kazan Kavşağı 20-21'inci kilometreleri arasında şerit daraltma çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5'inci kilometreleri arasında (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanacak.

Karaburun - Urla yolunun 0-22'nci kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılacak.

Yıldızeli - Sivas Devlet Yolu'nun 0 ile 3'üncü kilometreleri arasında devam eden peyzaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara-Konya yolunun 1-2'nci kilometreleri arasında, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
karayolları yol durumu bülteni

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