FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.

Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde trafik akışı kontrollü devam edecek.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 37-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin verilecek.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür, 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor.

Tosya-Osmancık yolunun 23. kilometresinde Kalinse Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Burhaniye-Ayvalık yolunun 11-12. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Çankırı yolunun 7-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 28. kilometresinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İğneada-Demirköy yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ardahan-Hasköy-Susuz yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyorCrate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor
'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz''Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Doğalgaza zam! Reuters duyurdu

Doğalgaza zam! Reuters duyurdu

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'

'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

Satsuma mandalina için ilk ihracat tırı 8 Ekim'de yola çıkacak

Satsuma mandalina için ilk ihracat tırı 8 Ekim'de yola çıkacak

THY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknoloji

THY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknoloji

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.