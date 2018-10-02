karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması nedeniyle 10 Kasım'a kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle 4 Ekim'e kadar Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapalı olup, ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Niğde-Bor yolunun 30-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

