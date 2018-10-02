karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması nedeniyle 10 Kasım'a kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle 4 Ekim'e kadar Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü yapılıyor.
Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapalı olup, ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Niğde-Bor yolunun 30-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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