Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun sol tarafı ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer istikamete yönlendiriliyor.

Mersin-Adana devlet yolunun Serbest Bölge kesimi 0-3. kilometrelerindeki muhtelif çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma yapılacak. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

