FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 08:56 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun sol tarafı ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer istikamete yönlendiriliyor.

Mersin-Adana devlet yolunun Serbest Bölge kesimi 0-3. kilometrelerindeki muhtelif çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma yapılacak. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldıTürkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldı
Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldıAselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

İran'da halk dolar bozdurmak için sarraflara hücum etti

İran'da halk dolar bozdurmak için sarraflara hücum etti

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52

Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52

TBM: Tüketici "ilamsız icra takip kıskacı"ndan kurtarılmalı

TBM: Tüketici "ilamsız icra takip kıskacı"ndan kurtarılmalı

Türkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldı

Türkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldı

Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı

Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'

Marmarabirlik Başkanı Asa: Ortaklarımız kâra da zarara da ortak

Marmarabirlik Başkanı Asa: Ortaklarımız kâra da zarara da ortak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.