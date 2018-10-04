Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.
Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 15-16. kilometrelerinde 10.00-18.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki (Harmanören Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Barla-Eğirdir yolundan devam edecek.
Trabzon-Maçka yolunda (Değirmendere-Deliklitaş mevkisi) 20.00-02.00 saatlerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönünde trafiğe tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır-Silvan yolu, 50-53. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılarak, trafik akışına sol şeritten iki yönlü izin veriliyor.
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