Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolun köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ekim'e kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 15-16. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde trafik akışı kontrollü devam edecek.

Trabzon-Maçka devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde (Değirmendere ile Deliklitaş arası) 9 Ekim'e kadar 20.00-02.00 saatlerinde yapılacak üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönünde trafiğe tek şeritten kontrollü izin veriliyor.