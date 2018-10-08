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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolun köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ekim'e kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 15-16. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde trafik akışı kontrollü devam edecek.

Trabzon-Maçka devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde (Değirmendere ile Deliklitaş arası) 9 Ekim'e kadar 20.00-02.00 saatlerinde yapılacak üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönünde trafiğe tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

İstanbul-Gebze-İzmit devlet yolunun Eskihisar-Yalova Feribot İskelesi ayrımında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle güney yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu devlet yolunun 28. kilometresinde (Giresun şehir çıkışı) 23 Ekim'e kadar sürecek ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye-İskenderun devlet yolunun 2-3. kilometrelerindeki (Osmaniye Cezaevi mevkisi) kavşak düzenlemesi nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun Topça Kavşağı'nda yapımı süren köprülü kavşak inşaatı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.

Kars-Kağızman yolunun 38-39. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle ulaşım servis yolunda sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

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