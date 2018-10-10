Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağında montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-05.00 saatlerinde Ankara yönünde ulaşım Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan sağlanacak.
Marmaris-Muğla yolunda 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yapılacağından 11 Ekim'de 13.15-17.00 saatlerinde, 12 Ekim'de ise 11.00-17.00 saatlerinde güzergah boyunca yarış esnasında yol araç trafiğine kapatılacak.
Muğla-Köyceğiz-Ortaca yolunda da 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yapılacağından 11 Ekim'de 13.15-17.00 saatlerinde güzergah boyunca yarış esnasında yol araç trafiğine kapalı olacak.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları arasında köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.
Bursa-Bandırma yolunun 27-29. kilometrelerinde otoyol çalışmaları kapsamında köprülü kavşak ayak ve duvar imalatları çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Rize-Çayeli-Arhavi yolunun 43. kilometresinde Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli-Arhavi yönünde olan güney tüpünde yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Eskişehir-Ankara-Polatlı yolunun 4-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.
Konya-Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
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