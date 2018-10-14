Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 29-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki şerit daraltma çalışması nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.
Ayancık-Sinop yolunun 6. kilometresi heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım, Yenikonak-Erfelek il yolundan sağlanıyor.
Niğde-Bor yolunun 30-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 56-61. kilometrelerindeki (Devrek Şehir Geçişi) yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Burhaniye-Ayvalık yolunun 11-12. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Öte yandan, 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gebze-Bursa kesimi İstanbul istikameti bugün 09.00-14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki suni dalgalanmalara son vereceğiz
Havacılık sektöründen enflasyonla mücadeleye rekor destek
Nissan Qashqai yenilendi
Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...
Emekliye en az 2 bin 361 TL!
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum