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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 08:15 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağı K102 Köprüsü'nün çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 25 ekimden itibaren 22.00-05.00 saatleri arasında, Kuzey ve Güney taşıma yollarında sol şeritler trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Ankara -İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki alt geçitten, İstanbul yönünde ise Dilova-Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak alternatif güzergahlardan izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı V08 Viyadüğünün çelik kirişlerinin montaş çalışması nedeniyle Ankara -İstanbul istikametinden Osmangazi Köprüsü'ne kadar trafiğe kapatılarak, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu kullanacak araçlar Gebze kavşağından dönüş yaparak İstanbul-Ankara istikametinden trafik akışı sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak, ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle 29 Ekim'e kadar İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara - Konya yolunun (Konya - Ankara) istikameti 7- 8. kilometrelerindeki yola katılım ve ayrılış şeridi yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi 26 Ekim'e kadar trafiğe kapalı olacak.

Ayancık-Sinop Devlet yolunun 6. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle, yol trafiğe kapatılmış olup, ulaşım (Yenikonak-Erfelek) il yolundan sağlanacak.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak ve trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

Başlar-İbradi il yolunun 2-6. kilometrelerinde 10.00-18.00 saatleri arasında belirli aralıklarla patlatmalı kazı çalışması yapılacağından, (Başlar-İbradi) trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

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