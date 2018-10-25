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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 08:35 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndaki köprü çalışması nedeniyle 4 Kasım'a kadar 22.00-05.00 saatlerinde kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecek. Ankara-İstanbul istikametinde gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanacak. İstanbul-Ankara istikameti ise Dilova-Gebze kavşaklarında taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerindeki şerit daraltma çalışması nedeniyle otoyolun bu kesiminde Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer taşıma koluna yönlendiriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 37. kilometresindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım, bu yolun diğer bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü ayak yapımı çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma yan yollardan izin veriliyor.

Zeytindağ ayrımı-Aliağa-Menemen yolunun 26. kilometresinde (Petkim Kavşağı) TEİAŞ'ın yapacağı enerji iletim hattı söküm çalışmaları nedeniyle 26-29 Ekim tarihlerinde yol araç trafiğine kapatılarak, geçişler şehir içi alternatif yollardan sağlanacak.

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Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durum bülteni

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