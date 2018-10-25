Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndaki köprü çalışması nedeniyle 4 Kasım'a kadar 22.00-05.00 saatlerinde kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecek. Ankara-İstanbul istikametinde gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanacak. İstanbul-Ankara istikameti ise Dilova-Gebze kavşaklarında taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştirilecek.