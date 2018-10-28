Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı 20-21. kilometreleri arasında şerit daraltma çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı K102 Köprüsü'nün çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde Ankara istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanacak, İstanbul istikameti ise Dilovası Kavşağı ile Gebze Kavşağı arası trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.
Zeytindağ ayrım-Aliağa-Menemen yolunun 25. ve 27. kilometreleri arasında (Petkim Kavşağı mevkisi) TEİAŞ tarafından yapılacak enerji iletim hattı söküm çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım şehir içi alternatif yollardan gerçekleştirilecek.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3. ve 5. kilometreleri arasında köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım, Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sağlanacak.
Soma-Kırkağaç yolunun 8. ve 10. kilometreleri arasındaki Soma Hastane Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.
Kayseri-Sivas yolunun 19.ve 21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları sürüyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 55. ve 65. kilometreleri arasında yol bakım çalışmaları devam ediyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde (Kemalpaşa) ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Milas-Yatağan yolunun 29. ve 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Konya-Karapınar yolunun 7. ve 13. kilometreleri arasında yol yapım ve köprü çalışmaları sürüyor.
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