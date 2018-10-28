Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı 20-21. kilometreleri arasında şerit daraltma çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı K102 Köprüsü'nün çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde Ankara istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanacak, İstanbul istikameti ise Dilovası Kavşağı ile Gebze Kavşağı arası trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Zeytindağ ayrım-Aliağa-Menemen yolunun 25. ve 27. kilometreleri arasında (Petkim Kavşağı mevkisi) TEİAŞ tarafından yapılacak enerji iletim hattı söküm çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım şehir içi alternatif yollardan gerçekleştirilecek.