karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı kesimi arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 1 Kasım'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Zeytindağ ayrım-Aliağa-Menemen yolunun 25-27. kilometrelerinde Petkim Kavşağı mevkisinde TEİAŞ tarafından yapılacak enerji iletim hattı söküm çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım şehir içi alternatif yollardan sağlanacak.