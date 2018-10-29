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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 08:55 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı kesimi arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 1 Kasım'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Zeytindağ ayrım-Aliağa-Menemen yolunun 25-27. kilometrelerinde Petkim Kavşağı mevkisinde TEİAŞ tarafından yapılacak enerji iletim hattı söküm çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım şehir içi alternatif yollardan sağlanacak.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde Hastane bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Bozüyük istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer iki şeritten sağlanıyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sürüyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Nazilli-Denizli Ayrım-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür ve kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım 30 Ekim'e kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 40-42 ile 46-47. kilometrelerinde yapım ve BSK çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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karayollarında durum

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