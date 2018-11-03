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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 08:21 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağındaki köprü çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise Dilovası ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde Eskişehir-Bozüyük istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer 2 şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak sürücüler, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan sağlanıyor.

Kırşehir- Hacıbektaş- Nevşehir yolu 8-12 kilometrelerinde köprülü kavşak ve bitümlü sıcak karışım yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 35. kilometresindeki heyelan tehlikesi nedeniyle trafik, tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 27-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

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