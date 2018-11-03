Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağındaki köprü çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise Dilovası ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde Eskişehir-Bozüyük istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer 2 şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak sürücüler, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.