karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesiminin 10-14. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.
Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmasından dolayı Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Doğankent-Kürtün-Torul devlet yolunun 4-37. kilometrelerindeki Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elçeğiz, Taşlıca, Kürtün (Uluköy), Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde 08.00-17.00 saatlerinde yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Tirebolu Doğankent devlet yolunun 33-34. kilometrelerinde bulunan Güvenlik Tüneli'nde 08.00-17.00 saatlerinde yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Yalova-İzmit devlet yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.
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