Karayollarında ücret ödemeyen yabancı plakalı araçlara ceza yağdı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - TÜRKİYE'ye gelerek karayollarında HGS ve OGS ücreti ödemeden geçiş yapan yabancı plakalı araçlara para cezası uygulanmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşturulan tahsilat bürosunda 11 Nisan'dan bugüne kadar 1 milyon 363 bin lira para cezası uygulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'ye ülkeye giren ve ücretli karayollarındaki HGS ile OGS ücreti ödemeden geçiş yapan araçlara yönelik, 'Ücretli karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmeliğin 8'inci maddesinin 11 Nisan'dan itibaren yürürlüğe koydu. Ticaret Bakanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinden çıkış yapacak olan yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS ve OGS geçiş ücretleri ile para cezalarının tahsilatına pilot bölge olarak seçilen, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tahsil etmeye başladı.

Kapıkule'de oluşturulan büroda 11 Nisan'da başlayan uygulamada, ülkeden çıkış yapan TIR ve küçük yabancı araçlara plaka sorgulaması yapıldı. Bugüne kadar yapılan sorgulamalarda ücret ödemediği tespit edilen 500'den fazla araçtan 1 milyon 363 bin 82 lira 26 kuruş ceza tahsil edildi.

BULGARİSTAN UYARMIŞTI

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, günübirlik alışveriş için Edirne'ye akın eden ve Türkiye'ye ziyaret edecek vatandaşlarını, Türkiye'ye yurtdışından giriş yapan yabancı plakalı araçlara OGS ve HGS kontrol sisteminin 11 Nisan'dan itibaren gümrük kapılarında yürürlüğe girmesi üzerine uyarmıştı. Uyarıda, Türkiye'de ücretli karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve para cezalarının tahsiline ilişkin kararın uygulamaya girdiği ve OGS ve HGS kullanmadan geçiş yapan araçların sisteme işlendiği, ülkeden çıkış yapan yabancı plakalı araçların tespiti ve cezaların tahsiline başlandığı kaydedildi. Açıklamada, cezaların nasıl ve nerede ödeneceğine ilişkin bilgiler de verilirken, Bulgar vatandaşlarından trafik kuralları ve karayollarındaki ücret düzenlemelerine uymaları çağrısı yapılmıştı.