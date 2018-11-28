Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolu 4. Ulusal Kongresi'nde, kara yolları ağının diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonu, mega projeler, ulaştırma sektörünün gelecek vizyonunun belirleyicisi olan çevre duyarlılığı, sürdürülebilir mühendislik uygulamaları, altyapıda kullanılan teknikler ve trafik güvenliği gibi pek çok konunun ele alınacağını bildirdi.

İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) düzenlenen "Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, değişimin ve dönüşümün baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği günümüzde, kalkınma ve toplum refahının artırılmasında en etkin unsurlardan birinin ulaşım olduğunu söyledi.

Güçlü ulaşım sistemini bulunmayan bir ülkede, gelişmiş bir ekonomik ve sosyal düzenden söz etmenin mümkün olmadığına işaret eden İskurt, Avrupa, Asya, Afrika gibi üç büyük kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımıyla ticaretin kilit noktası durumunda bulunduğunu dile getirdi.

İskurt, son yıllardaki atılımlarla ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyiyle erişilen bir ülke haline gelmesinin, stratejik anlam ve önemini artırdığını vurgulayarak, 18. yüzyılda deniz yolu taşımacılığı, 19. yüzyılda demir yolu taşımacılığı, 20. yüzyılda ise kara yolu ulaşımının geliştiğini anlattı.