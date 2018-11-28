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Karayolu 4. Ulusal Kongresi

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt: - "Kongrede, kara yolları ağının diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonu, mega projelerimiz, ulaştırma sektörünün gelecek vizyonunun belirleyicisi olan çevre duyarlılığı, sürdürülebilir mühendislik uygulamaları, altyapıda kullanılan teknikler ve trafik güvenliği gibi pek çok konu ele alınacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolu 4. Ulusal Kongresi'nde, kara yolları ağının diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonu, mega projeler, ulaştırma sektörünün gelecek vizyonunun belirleyicisi olan çevre duyarlılığı, sürdürülebilir mühendislik uygulamaları, altyapıda kullanılan teknikler ve trafik güvenliği gibi pek çok konunun ele alınacağını bildirdi.

İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) düzenlenen "Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, değişimin ve dönüşümün baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği günümüzde, kalkınma ve toplum refahının artırılmasında en etkin unsurlardan birinin ulaşım olduğunu söyledi.

Güçlü ulaşım sistemini bulunmayan bir ülkede, gelişmiş bir ekonomik ve sosyal düzenden söz etmenin mümkün olmadığına işaret eden İskurt, Avrupa, Asya, Afrika gibi üç büyük kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımıyla ticaretin kilit noktası durumunda bulunduğunu dile getirdi.

İskurt, son yıllardaki atılımlarla ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyiyle erişilen bir ülke haline gelmesinin, stratejik anlam ve önemini artırdığını vurgulayarak, 18. yüzyılda deniz yolu taşımacılığı, 19. yüzyılda demir yolu taşımacılığı, 20. yüzyılda ise kara yolu ulaşımının geliştiğini anlattı.

Yapılan çalışmalarla ülkenin kara yolu trafiğinin bugün yüzde 80'inin bölünmüş yollarla ilerlediğine dikkati çeken İskurt, 26 bin 400 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağının, toplam yol ağının yüzde 38,5'ini oluşturduğunu kaydetti.

İskurt, kongrede kara yolu ağının diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonu, mega projeler, ulaştırma sektörünün gelecek vizyonunun belirleyicisi olan çevre duyarlılığı, sürdürülebilir mühendislik uygulamaları, altyapıda kullanılan teknikler ve trafik güvenliği gibi pek çok konunun ele alınacağını, alanında uzman katılımcılar tarafından ortaya konacak fikir ve görüşlerin, sektöre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

- "Bölünmüş yolda hedef 31 bin 864 kilometre"

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu da esnek yapısı nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok tercih edilen ulaşımın karayolu olduğunu söyledi. En büyük hedeflerinin, 2003'te başlayan ve devrim niteliğindeki yeniliklerle ülkenin ulaşım ağının çehresini değiştiren hizmetleri sürdürmek olduğuna işaret eden Uraloğlu, tüm talepleri karşılama gayretiyle kara yolu ağını, işlevini layıkıyla yerine getirebilecek kapasite ve standartlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Uraloğlu, KGM'nin sorumluluğunda 2 bin 753 kilometre otoyol, 31 bin 33 kilometre devlet yolu ve 34 bin 146 kilometre il yolu olmak üzere toplam 67 bin 932 kilometrelik yol ağının bulunduğuna dikkati çekerek, bu yolların 39 bin 274 kilometresinin sathi kaplama, 25 bin 230 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplama olduğunu aktardı.

Abdülkadir Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu gelecek yıl 27 bin 870 kilometreye, 2023'te de 31 bin 864 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından İskurt, Uraloğlu ve beraberindekiler tarafından sergi açılışı gerçekleştirildi. Kongre, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu Enver İskurt Karayolu 4. Ulusal Kongresi

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