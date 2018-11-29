Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak, Kanal İstanbul ile ilgili proje çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Bu proje kapsamında Karadeniz'de lojistik merkez ve konteyner yük limanı, Küçükçekmece içinde de bir yat limanı planlamaktayız." dedi.

KGM'de düzenlenen "Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi"nin 2. gününde, "Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu" oturumu gerçekleştirildi.

Çıtak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin konumu gereği ulaşım modlarındaki entegrasyonun "olmazsa olmaz" olduğunu söyledi.

Altyapı ve uluslararası sevkıyatların, ülkelerin lojistik performanslarını etkileyen kriterlerden olduğuna işaret eden Çıtak, "Bunların geliştirilmesinin en önemli bileşeni ulaştırma türleri arasındaki dengeli dağılım ve bu türlerin birbiriyle entegrasyonudur." diye konuştu.

Çıtak, ürünlerin lojistik yolculuğunda ulaşım modlarının entegrasyonlarını temin ederek hızlı, güvenli, çevreye duyarlı ve minimum maliyetle gerçekleşmesini sağlamakla yükümlü olduklarını ifade ederek, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen 14 yat limanına 1 milyar 652 milyonluk yatırımla ülkeye katkıda bulunulduğunu bildirdi.