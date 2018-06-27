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KARDEMİR, borsada işlem gören paylarının geri alımına son verdi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

KARDEMİR, borsada işlem gören paylarının geri alımına son verdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), borsada işlem gören paylarının geri alımına son verildiğini duyurdu.

Fabrikadan yapılan açıklamada, kendi paylarının geri alım işleminin yatırımcıları korumak amacıyla 11 Haziran'da başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Şirketimizin KRDMA, KRDMB VE KRDMD paylarının, borsada nominal bedeli toplam 100 milyon TL tutarına kadar kendi paylarından geri alım sürecine, ülkemizin para ve sermaye piyasalarında oluşagelmiş belirsizliğin azalması ve güvenin pekişmesine bağlı olarak son verilmiştir. KARDEMİR olarak yatırımcılarımızı her türlü olumsuzluğa karşı korumak amacıyla programımızı yeniden yürürlüğe sokma hakkımızı saklı tuttuğumuzu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
geri alım Karabük KARDEMİR pay

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