"KARDEMİR millileşme ve yerlileşme için her türlü katkıyı vermeye hazır"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek "Millileşme ve yerlileşme için atılacak her adıma biz işçiler olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, KARDEMİR ve bünyesinde bulunan şirketlerin, işçilerin gayretli çalışmaları ve yönetim kurulu üyelerinin akılcı hamleleri sayesinde "altın çağını" yaşadığını vurguladı.

KARDEMİR bünyesindeki Kardökmak'ın üyelerini mutlu eden bir toplu iş sözleşme imzaladıklarını aktaran Değirmenci, şöyle devam etti:

"KARDEMİR, sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir marka haline gelmiştir. Tabii sürecin bir ekip işi olduğunu iyi biliyoruz. İşçisiyle, işvereniyle, yöneticileriyle, sendikasıyla uyum içinde, huzur ve barış ortamının tesis edilmesiyle bu işler başarılmıştır. Bu tablo sayesinde Kardökmak’taki üyelerimize birinci yıl için yüzde 41’i aşan zam artışı sağladık. Ortaya çıkan bu başarıya katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere yönetim kurulundaki ailelerimize, bağımsız üyelerimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki KARDEMİR en kısa sürede yılda 3,5 milyon ton kapasiteye ulaşacak ve bu sayede daha fazla üretim ve istihdam ortamı sağlayacaktır. Böylelikle KARDEMİR, bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacaktır."