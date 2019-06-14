KARDEMİR tam kapasiteye ulaştı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2014 yılı son çeyreğinde işletmeye aldıkları 3'üncü konverterde 102 ton sıcak maden ve 30 ton hurda beslemesi yaparak, ilk kez 120 ton döküm alındığını ve bu konverterde tam kapasiteye ulaşıldığını açıkladı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, çelikhanede bulunan 90 tonluk iki konverterden birinin 120 ton kapasiteye çıkartılması için durdurulduğunu, üretimde bulunan 3'üncü konverterde ilk kez yapılan 120 tonluk deneme üretiminin başarıyla sonuçlandığı ve seri üretime devam edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Hüseyin Soykan, "Yaptığı yatırımlarla kalkınan ve kalkındıran, gelişen ve geliştiren, büyüyen ve büyüten bir fabrikayız. Bir taraftan tesislerimizin kapasitesini artırıp modernize ederken, diğer yandan da mevcut tesislerimizde verimliliklerimizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başlatılan revartmanlar ve montaj çalışmaları devam eden 4'üncü sürekli döküm makinesiyle yıl sonunda 2 milyon 900 bin tonluk sıvı çelik üretim altyapısına kavuşacaklarını aktaran Soykan, şu değerlendirmelerde bulundu: