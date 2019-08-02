Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Türkiye'de ilk kez 56 milimetre çapında kangal çelik üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, makine imalat sanayisinde kullanılan ve ülkede üretimi olmayan yeni bir ürünü daha üreterek Türk sanayisinin hizmetine sunmuş olmanın gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Soykan, yaptığı yazılı açıklamada, ağır profil, demir yolu rayı ve demir yolu tekeri üretiminde Türkiye'nin tek milli markası olan KARDEMİR'in kalın kangal üretiminde de Türkiye'nin tek üreticisi olduğunu ifade etti.

2016 yılında işletmeye aldıkları Çubuk Kangal Üretim Tesislerinde otomotiv sektörüne yönelik çelik kaliteleri ürettiklerini, aynı tesiste savunma sanayisine yönelik çelik üretimi için de kolları sıvadıklarını belirten Soykan, tesiste üretilen çelik çeşitliliğini hızla artırdıklarını kaydetti.

Yeni denemelerle farklı sektörlere çelik tedariki için çalıştıklarını vurgulayan Soykan, genellikle makine imalat sanayisinde kullanılan kalın kangalın da bunlardan biri olduğunu bildirdi.