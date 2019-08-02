FİNANS

KARDEMİR Türkiye'nin "en kalın" kangalını üretti

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: - "Ülkemizde üretimi olmayan yeni bir ürünü daha üreterek Türk sanayisinin hizmetine sunmuş olmanın gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Türkiye'de ilk kez 56 milimetre çapında kangal çelik üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, makine imalat sanayisinde kullanılan ve ülkede üretimi olmayan yeni bir ürünü daha üreterek Türk sanayisinin hizmetine sunmuş olmanın gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Soykan, yaptığı yazılı açıklamada, ağır profil, demir yolu rayı ve demir yolu tekeri üretiminde Türkiye'nin tek milli markası olan KARDEMİR'in kalın kangal üretiminde de Türkiye'nin tek üreticisi olduğunu ifade etti.

2016 yılında işletmeye aldıkları Çubuk Kangal Üretim Tesislerinde otomotiv sektörüne yönelik çelik kaliteleri ürettiklerini, aynı tesiste savunma sanayisine yönelik çelik üretimi için de kolları sıvadıklarını belirten Soykan, tesiste üretilen çelik çeşitliliğini hızla artırdıklarını kaydetti.

Yeni denemelerle farklı sektörlere çelik tedariki için çalıştıklarını vurgulayan Soykan, genellikle makine imalat sanayisinde kullanılan kalın kangalın da bunlardan biri olduğunu bildirdi.

Soykan, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirilen 54 ve 56 milimetre çapındaki kalın kangal üretimi de bu çabalarımızın bir sonucudur. Ülkemizde 28 milimetre çapa kadar kangal üretimi söz konusu ve bunun üzerindeki çapların tamamı ithalatla karşılanıyor. Ülkemizde üretimi olmayan yeni bir ürünü daha üreterek Türk sanayisinin hizmetine sunmuş olmanın gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz."

KARDEMİR olarak bundan birkaç ay önce bu formdaki üretimi 52 milimetre çapa kadar çıkardıklarını belirten Soykan, "Hedefimiz 55 milimetre çapa kadar çıkmaktı. Arkadaşlarımız bu hedefi de aşarak sanayimize yeni bir ürün daha kazandırdılar. Ağırlıklı olarak bu yeni üretimimizi makine imalat sektörünün kullanımına sunmuş olacağız. Ayrıca bu çapta otomotiv sanayi sektörü için de çelik kaliteleri üretebilmeyi planlıyoruz. Böylelikle iç piyasamızı da büyüteceğiz. Bu çapta ihracat potansiyelimizin yüksek olduğunu biliyoruz. İhraç pazarları da odak noktamızda olacak." ifadelerini kullandı.

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Hüseyin Soykan KARDEMİR

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