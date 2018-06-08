KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, "2000'li yılların başında 600 bin ton çelik üretirken şimdi 2 milyon 400 bin tona ulaştık. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibarıyla da 3 milyon 500 bin ton çelik üreteceğiz." dedi.

Öz, fabrika tarafından Yenişehir bölgesinde yaptırılan İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) araştırmasında 34. sıradan 24. sıraya yükseldiklerini aktaran Öz, her geçen gün büyüdüklerini söyledi.

- "Kıymetli çeliği KARDEMİR üretmiş olacak"

Dışa bağımlı olunan bazı demir ve çelik ürünlerini üretmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öz, "Bu çerçevede hedefimiz yıllık ortalama 450 bin ton civarında kıymetli çeliğin ilk etapta 100 bin tonunu KARDEMİR'in üretmesiydi. Bu hedefimizi 2018 yılında gerçekleştireceğiz. Hatta 100 bin tonun üzerinde kıymetli çeliği KARDEMİR üretmiş olacak." diye konuştu.

Demir yolu rayında Türkiye'nin tek üreticisi olduklarını belirten Öz, "Daha önce başlamış olan demir yolu tekeri üretiminde de son noktaya geldik. Eylül ayı itibarıyla tekeri de üretmiş olacağız." dedi.