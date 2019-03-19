KARDEMİR'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Özçelik-İş Sendikası arasında süren 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde imzalar atıldı.

KARDEMİR'de yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ve Genel Müdür Hüseyin Soykan ile şirketin diğer yetkilileri, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ve Genel Sekreter Hicret Bozoklu ile Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve yöneticileri katıldı.

Ücret ve sosyal haklara yapılacak zamların ele alındığı toplantıda, bir süredir görüşmeleri devam eden sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyle, çalışanların saat işçilik ücretlerine, ilk altı ay için yüzde 13,19, ikinci altı ay için TÜFE, üçüncü altı ay için TÜFE, dördüncü altı ay için TÜFE + 1 puan şeklinde artış yapılırken, sosyal haklarda da ilk yıl yüzde 18, ikinci yıl TÜFE+1 puan artış gerçekleştirildi.

İki yılı kapsayan sözleşmede, 15 yıl ve üstü kıdeme sahip tüm çalışanlara aylık brüt

400 TL kıdem ödenmesi ve 9. kademede olan çalışanların 10 ve üstü kademelere geçişlerinin sağlanması kayda geçirildi.