FİNANS

KARDEMİR'den 900 bin tonluk yerli cevher sözleşmesi

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 20:33 | Son Güncelleme

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: - "Ülkemizde yerli madenciliğimizin gelişmesine katkıda bulunuyoruz"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), 900 bin tonluk cevher tedarik sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, kömür ve demir cevherinin tedarikinde önceliği yerli üretime verdiklerini söyledi.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Güleç, "KARDEMİR olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) üretmiş olduğu koklaşabilir kömürün hemen hemen tamamını satın alan bir şirketiz. Yine TTK’nin üretmiş olduğu enerji kömürünün de önemli bir kısmı şirketimiz tarafından kullanılıyor. Demir cevherinde ise Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Balıkesir, Bingöl, Erzincan, Elazığ ve Malatya illerimizde üretilen demir cevherlerinin çok önemli bir kısmını yine KARDEMİR tüketiyor." diye konuştu.

Güleç, 3 milyon tonu aşkın demir cevherinin yüzde 70’inden fazlasını illerden getirildiğini aktararak, "Böylelikle, hem tüketimlerimizi karşılıyor hem de ülkemizde yerli madenciliğimizin gelişmesine katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kamil Güleç, artan üretimle kömür ve cevher tüketimlerinin de artacağını ve böylelikle fabrikanın yerli üretime olan katkısının da büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

Törende, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve Özkoyuncu Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Necip Ebegil de hazır bulundu.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacakHazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak
Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruzBakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamil Güleç KARDEMİR

En Çok Okunan Haberler

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Bin 500 derecede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

Bin 500 derecede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak

Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak

Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.