FİNANS

KARDEMİR'den otomobil ve savunma sanayisine yeni ürün

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

KARDEMİR, ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayilerinde kullanılan 4140 kalite çelik kangal üretimi gerçekleştirdi - KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: - "Türkiye'de sınırlı sayıda üretimi bulunan yeni bir ürünü daha Türk sanayisinin hizmete sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR), ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayilerinde kullanılan 4140 (42CrMo4) kalite çelik kangal üretti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, fabrika bünyesinde otomotiv ve savunma sanayilerine yönelik çelik kaliteleri geliştirmek üzere ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulduğu, Ar-Ge faaliyetlerine hız verildiği ve bunların sonucunda yeni bir çelik kalitesinin daha ürün portföyüne eklendiği belirtildi.

Otomotiv ve savunma sanayi sektörleri ile makine imalat sektörünün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça üretiminde kullandığı 42CrMo4 kalite çeliklerin kangal formunda üretiminin yapıldığı aktarılan açıklamada, yeni ürünün ilk ticari satışının da gerçekleştiği bildirildi.

- "Ülkemizin dış ticaretine katkılarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, çok esnek bir üretim altyapısı bulunan Çubuk Kangal Haddehanesinde katma değeri yüksek farklı çelik kaliteleri üretme kabiliyetine sahip olduklarını kaydetti.

Kangal formunda üretilerek ticari pazara sunulan 42CrMo4 kalite çelikte öncelikli hedeflerinin ithalatın önünü kesmek olduğuna işaret eden Soykan, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, başta savunma ve otomotiv sektörlerinde yaşanan yerlileştirme çalışmalarına azami katkı sunmak. Türkiye'de sınırlı sayıda üretimi bulunan yeni bir ürünü daha Türk sanayisinin hizmete sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir taraftan ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile görüşmeler yaparak ihtiyaç ve beklentilerini öğrenirken, bu doğrultuda inovatif süreçlerimizi hızlandırmaya, mühendislik ve programlama kabiliyetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu gayretlerimizin sonucunda rekabet gücümüzü artıracak katma değeri yüksek birçok yeni çelik kalitesini pazara sunduk. Bu süreçte paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ederken, diğer yandan da ülkemizin dış ticaretine olumlu katkılarımızı artırarak sürdüreceğiz."

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