KARDEMİR'den otomobil ve savunma sanayisine yeni ürün

Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR), ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayilerinde kullanılan 4140 (42CrMo4) kalite çelik kangal üretti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, fabrika bünyesinde otomotiv ve savunma sanayilerine yönelik çelik kaliteleri geliştirmek üzere ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulduğu, Ar-Ge faaliyetlerine hız verildiği ve bunların sonucunda yeni bir çelik kalitesinin daha ürün portföyüne eklendiği belirtildi.

Otomotiv ve savunma sanayi sektörleri ile makine imalat sektörünün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça üretiminde kullandığı 42CrMo4 kalite çeliklerin kangal formunda üretiminin yapıldığı aktarılan açıklamada, yeni ürünün ilk ticari satışının da gerçekleştiği bildirildi.

- "Ülkemizin dış ticaretine katkılarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, çok esnek bir üretim altyapısı bulunan Çubuk Kangal Haddehanesinde katma değeri yüksek farklı çelik kaliteleri üretme kabiliyetine sahip olduklarını kaydetti.