FİNANS

KARDEMİR'den satış duyurusu

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

KARDEMİR'den satış duyurusu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), inşaat demi̇ri̇, kütük, blum, profi̇l, köşebent, ray, kalın yuvarlak, maden direği, kangal, çubuk ve pik satışının programlandığı bildirildi.

KARDEMİR'in Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre Temmuz-Eylül 2019 dönemi̇nde fi̇yat li̇steleri̇ üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nervüllü inşaat demi̇ri̇ 135 bin, 40 bin 500 ve 94 bin 500 ton. Kütük+blum 219 bin, 65 bin 700 ve 153 bin 300 ton. Profi̇l+köşebent+ray 106 bin, 31 bin 800 ve 74 bin 200 ton; kalın yuvarlak+maden direği, kangal-çubuk 111 bin 500, 33 bin 450 ve 78.050 ton; pik 10, 3 ve 7 bin ton. Talep sahi̇bi̇ hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahi̇p oldukları pay senetleri̇, ni̇hai̇ olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösteri̇r li̇ste i̇le 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektroni̇k posta veya şahsen müracaat etmeleri̇ gerekmektedir. Tüm müşterilerimize duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
KARDEMİR satış

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