FİNANS

KARDEMİR'den savunma sanayisine çelik tedariki

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: - "Çok yakın bir zamanda çalışmalarımız neticelerini verecek. KARDEMİR artık savunma sanayimize sürdürülebilir bir şekilde çelik tedarikini yapacaktır"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, savunma sanayisine çelik tedariki çalışmalarına ilişkin, "Çok yakın bir zamanda çalışmalarımız neticelerini verecek. KARDEMİR artık savunma sanayimize sürdürülebilir bir şekilde çelik tedarikini yapacaktır." dedi.

Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllarda devreye aldıkları Çubuk ve Kangal Haddehanesi'nde katma değerli çelik ürünleri tedarik ettiklerini söyledi.

Kaliteye ve yerliliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Güleç, "Savunma sanayisi için çelik üretme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu amaçla bir komisyon kurduk. Komisyonumuz sektördeki her kişi ve kurumla iletişim halinde. Savunma sanayimizde ihtiyaç duyulan çelikleri üreterek bu alandaki yerlilik payını daha da artırmaya destek olacağız. Gerekli ürün geliştirme çalışmalarımızda devam ediyor." diye konuştu.

Bu sektörde olmanın ülkemizin yanı sıra KARDEMİR için de önemli olduğunu anlatan Güleç, "Çok yakın bir zamanda çalışmalarımız neticelerini verecek. KARDEMİR artık savunma sanayimize sürdürülebilir bir şekilde çelik tedarikini yapacaktır. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ederim. Ray, tren tekeri, otomobil sektörünün ardından bu alanda da ülkemize hizmet etmek bizim asli görevimiz." ifadesini kullandı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Mustafa Tan: Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilirMustafa Tan: Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KARDEMİR Savunma Sanayisi

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Torba teklif komisyonda kabul edildi

Torba teklif komisyonda kabul edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Mustafa Tan: Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir

Mustafa Tan: Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak(2)

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak(2)

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak

QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı

QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı

Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı

Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.