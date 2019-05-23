KARDEMİR'den savunma sanayisine çelik tedariki

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, savunma sanayisine çelik tedariki çalışmalarına ilişkin, "Çok yakın bir zamanda çalışmalarımız neticelerini verecek. KARDEMİR artık savunma sanayimize sürdürülebilir bir şekilde çelik tedarikini yapacaktır." dedi.

Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllarda devreye aldıkları Çubuk ve Kangal Haddehanesi'nde katma değerli çelik ürünleri tedarik ettiklerini söyledi.

Kaliteye ve yerliliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Güleç, "Savunma sanayisi için çelik üretme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu amaçla bir komisyon kurduk. Komisyonumuz sektördeki her kişi ve kurumla iletişim halinde. Savunma sanayimizde ihtiyaç duyulan çelikleri üreterek bu alandaki yerlilik payını daha da artırmaya destek olacağız. Gerekli ürün geliştirme çalışmalarımızda devam ediyor." diye konuştu.

Bu sektörde olmanın ülkemizin yanı sıra KARDEMİR için de önemli olduğunu anlatan Güleç, "Çok yakın bir zamanda çalışmalarımız neticelerini verecek. KARDEMİR artık savunma sanayimize sürdürülebilir bir şekilde çelik tedarikini yapacaktır. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ederim. Ray, tren tekeri, otomobil sektörünün ardından bu alanda da ülkemize hizmet etmek bizim asli görevimiz." ifadesini kullandı.

