KARDEMİR'den yılın ilk yarısında 102,6 milyon lira net kar

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), bu yılın ilk yarısında 102,6 milyon lira net kar elde etti.

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirketin, 2019 yılının ikinci çeyreğini de karlı bir şekilde geride bıraktığı belirtildi.

Şirketin, kamuoyuna açıklanan 2019 yılı 6 aylık konsolide mali tablolarına göre satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 artarak 3 milyar 275 milyon liraya, satış miktarının ise yüzde 5,5 artışla 1,19 milyon tona ulaştığı bildirildi. Açıklamada, "İlk 6 aylık veriler ışığında Türkiye ortalama çelik üretiminin yüzde 20,1 düştüğü ve sektördeki firmaların çeşitli sıkıntılar yaşadığı bu dönemde yüzde 13,9 FAVÖK marjı elde eden şirketimizin net karı ise piyasa beklentisi olan 72 milyon lirayı yüzde 42 aşarak 102,6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şirketin, sektör ortalamalarının üzerinde bir performans sergilediği, ticaret savaşları, sektörde yaşanan talep daralması ve kurda olağan dışı hareketlenmeler gibi etkenlere rağmen karlılığını devam ettirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: