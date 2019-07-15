"KARDEMİR'in hedefi otomotiv sanayisi ile bütünleşmek"

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARDEMİR), otomotiv sanayisiyle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesinin şirketin stratejik bir hedefi olduğu bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, şirket bünyesinde kurulan bir komisyonla savunma sanayisine çelik tedariki için çalışma başlatıldığı, bu amaçla sektördeki birçok kamu kurum ve özel sektör firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu çeliklerin KARDEMİR'de sürdürülebilir şekilde üretiminin yapılmasını sağlamak ve sektördeki yerlileştirmeye katkı vermenin en öncelikli konularından biri olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine bilindiği gibi Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri içerisinde en önemlilerinden biri de yerli otomobil üretimidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse cumhuriyet ile yaşıt şirketimizin de otomotiv sanayimizle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi, şirketimiz için stratejik bir hedeftir. Bu nedenle savunma sanayisi gibi otomotiv sanayisi için de şirketimizde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Ar-Ge Müdürlüğünce, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimizle otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi ve otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR'de nelerin yapılabileceğini çalışmaktadır."