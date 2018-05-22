FİNANS

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, uzun yıllar çırak olarak çalıştıktan sonra evlerinin alt katındaki 80 metrekarelik depoda mobilya işine başlayan Mustafa- Mehmet Ergül kardeşler, 39 yıl sonra 50 işçinin çalıştığı 7 bin 200 metrekarelik fabrikanın sahibi oldu.

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, uzun yıllar çırak olarak çalıştıktan sonra evlerinin alt katındaki 80 metrekarelik depoda mobilya işine başlayan Mustafa- Mehmet Ergül kardeşler, 39 yıl sonra 50 işçinin çalıştığı 7 bin 200 metrekarelik fabrikanın sahibi oldu.
Safranbolu'da, inşaatlarda kalıp işinde, daha sonra da bir mobilya ustasının yanında çırak olarak çalışan Mustafa ve Mehmet Ergül kardeşler, 1979 yılında Aşağı Danaköy'de 2 katlı evlerinin altındaki depoda birkaç makineyle mobilya işine başladı. 2 kardeş, yıllar geçtikçe işlerini büyüterek, ilçedeki sanayi bölgesindeki küçük dükkanlara, 39 yıl sonra da Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin 200 metrekarelik mobilya fabrikasına taşındı.
Evli ve 3 çocuk sahibi Mehmet Ergül (63), "İnşaatlarda kalıpçı, marangoz olarak çalıştık. Hiç beklemediğimiz anda hesabımız kesildi. Tazminatımızı alınca 'Mobilya işine girelim' dedik. Köyümüzdeki evimizin altına atölye kurduk. Birkaç makine aldık. 1990 yılında Safranbolu Sanayi Sitesi’ne taşındık. Sonrasında Karıt Sanayisi'ne taşındık. Bizim mesleğimiz ahşap, doğrama yapmak. Çocuklarımız da yetişti. Allah nasip etti ve bugün bu fabrikada çocuklarımız işimizi devam ettiriyoruz. Bilgisayarlı makinelerle son derece modernizasyonu yüksek bu fabrikada üretim yapılıyor. Düzgün iş yaptık. Müşterilerimiz bizleri takdir etti ve bugünlere geldik. Çocuklarımıza bıraktık artık. Onları destekliyoruz. Her zaman arkalarındayız. Onlara güveniyoruz. Bizim zamanımızdaki imkanlar gibi değil şimdi imkanlar. İnşallah, daha büyük işler yapmayı hedefleyeceğiz. Buralara geleceğimiz hiç aklımıza gelmezdi" dedi.
Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Ergül (65) ise "2 kardeş, ortaokulu bitirdikten sonra ustaların yanında çırak olarak çalıştık. Askere gidip geldik. İleride inşallah bir yer kurarız, bir yer yaparız; diye düşünüyorduk. Nasip oldu. Çocukluğumda mobilya ile bir iş yapacağım aklıma gelmezdi. Babam gibi köyümüzdeki insanlarımızın doğrama üzerine bir merakı vardı. Çocuklarımın biri düz liseye gitti ve öğretmen oldu. Diğer oğlum Ersin Safranbolu Meslek Lisesi'nde Mobilya Dekorasyon Bölümü okudu. Şimdi bu fabrikada bizim bıraktığımız işimizi devam ettiriyor. Çocuklarımız mobilya dekorasyon mobilya bölümünü okurken bizim yanımızda da çalıştı. Çocuklarımızın böyle bir fabrikanın kurulmasında büyük katkısı oldu. Onlara güveniyoruz. İlerleyen yıllarda daha değişik hedeflerimiz olabilir. Burada mutfak dolapları, vestiyer, yatak odası, gardırop, dolap kapakları, kapı işeri yapıyoruz. Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimize satışlarımız oluyor" diye konuştu.

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Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsüKardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsüKardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

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