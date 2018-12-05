"Karekodlu çek ticarette hayati önem taşıyor"

Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çekin ticari hayattaki önemine dikkati çekerek, normalde nakit para gibi bir ödeme aracı olan çekin, vadeli ekonomi için de tıpkı poliçe ve bono gibi kredi aracı olarak kullanılmaya başladığını ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'da gerçekleştirilen "Alacak Riski Yönetiminde Karekodlu Çek Sistemi ve Güncel Gelişmeler" konulu toplantıda Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz tarafından ATO üyelerine karekodlu çek sistemi, kullanımı ve faydaları anlatıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, karekodlu çekin, ticaret hacminin artması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdam artışında hayati önem taşıdığını belirtti.

"Keşidecinin kaç adet çek kestiği, bunların ödenip ödenmediği, arkası yazılan çeklerinin olup olmadığı ve varsa da bu çeklerin sonradan ödenip ödenmediği gibi bilgiler işletmelerin finansal kararlarını somut bilgiler ışığında vermelerine yardımcı oluyor. Böylece karekodlu çek, kullanıcısı için bir güven, dolayısıyla itibar göstergesi niteliğini taşıyor. Karekodlu çek sistemi, ticaret hacminin artırılması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdam artışında hayati önem taşıyor."

KKB Genel Müdürü Akdeniz de karekodlu çek sisteminin güvenli çalıştığına dikkati çekerek, bu sayede ticari risk, sahtecilik ve dolandırıcılık riskinin engellendiğini kaydetti.

