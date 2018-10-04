Karesi'de raf ve tezgahlara denetim

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in merkez Karesi Belediyesi, market ve pazar yerlerinde yaptıkları rutin denetimleri artırarak, fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerdeki alışılmadık fiyat artışlarının zabıtaya bildirilmesi yönündeki açıklamasının ardından, Karesi Belediyesi zabıta ekipleri, market ve pazar yerlerinde yaptıkları rutin denetimleri artırarak, fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı. Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz da konuyla ilgili Zabıta Müdürlüğü personeli ile toplantı yaptı. Zabıta ekipleri, market ve pazarlarda, meyve ve sebzelerin tazeliğini, esnafın ruhsatlarını inceliyor. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğu kontrol ediilyor.
RAFLAR TEK TEK İNCELENİYOR
Karesi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket denetimleri de yapıyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyonlarda satılan ürünlerin günlük reyon fiyatı ile 3 ay önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı tespit ediliyor. Fiyatlarda dalgalanma çıkan pazar tezgahları ve marketler hakkında, Tüketici Kanunu gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması amacıyla Kaymakamlığa gönderiliyor.
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