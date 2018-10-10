Kargı'da TOKİ konutları sahiplerini buldu

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Kargı ilçesindeki TOKİ konutlarında, 690 hak sahibinin noter huzurunda yapılan çekilişle konutları belirlendi.

Kargı Belediyesi Kültür Merkezi Cengizhan Düğün Salonu'nda yapılan kura çekimine, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, TOKİ Proje uzmanı Murat Sırt, noter üyeleri ile konut için müraacat eden 690 kişi ile aileleri katıldı. Kargı Belediyesi Başkanı Zeki Şen, yaptığı konuşmasının ardından ilk çekilişi yaptı. Açılışta seçilen ilk konutun sahibi olarak belirlenen Recep Başak, B1 12. Blok 3'üncü kat 13 numaralı dairenin sahibi oldu.

TOKİ konutlarında 3+1 208 daire, 2+1 509 daire olmak üzere 717 konut yaklaşık 1 yıldan az bir zamanda tamamlandı. Yapımı tamamlanan konutlara toplam 690 kişi müracaat etti. 27 konutun satışa hazır durumda olduğu belirtildi. Bahse konu 27 konutu almak isteyenlerin paralarını yatırıp alabilecekleri de duyuruldu. Bu arada, kurada dairesini alanların sevinçleri yüzlerinden okunurken, sonuçtan herkes memnun kaldı.

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